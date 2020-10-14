Посольство РФ призвало Госдеп раскрыть получателей финансирования США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в США призвало Госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование.

"Мы призываем Госдеп проводить действительно транспарентую политику - раскрыть получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере российского посольства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео потребовал от научно-исследовательских организаций, изучающих внешнюю политику и желающих иметь дело с Госдепартаментом, раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе связанные с иностранными государственными структурами.

Также он заявил, что "некоторые иностранные правительства, такие как КНР и РФ, пытаются воздействовать на внешнюю политику США через лоббистов, внештатных специалистов и аналитические центры".