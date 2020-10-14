Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:28Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Посольство РФ призвало Госдеп раскрыть получателей финансирования США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в США призвало Госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование.

"Мы призываем Госдеп проводить действительно транспарентую политику - раскрыть получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере российского посольства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео потребовал от научно-исследовательских организаций, изучающих внешнюю политику и желающих иметь дело с Госдепартаментом, раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе связанные с иностранными государственными структурами.

Также он заявил, что "некоторые иностранные правительства, такие как КНР и РФ, пытаются воздействовать на внешнюю политику США через лоббистов, внештатных специалистов и аналитические центры".

США Россия

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об уничтожении нескольких ракетных систем в Армении

Пандемия коронавируса

В США приостановили испытание COVID-препарата от компании Eli Lilly

В США приостановили испытание COVID-препарата от компании Eli Lilly

США согласны продлить ДСНВ-3, если РФ "заморозит" свой ядерный арсенал

США согласны продлить ДСНВ-3, если РФ "заморозит" свой ядерный арсенал

Россию избрали в СПЧ ООН после четырехлетнего перерыва

Совет ЕС одобрил рекомендации по ограничению свободы передвижения из-за пандемии

Apple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5G

Apple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5G

Что произошло за день: вторник, 13 октября

Пандемия коронавируса

Порошенко вылечился от коронавируса

Осло обвинил РФ в августовской кибератаке на норвежский парламент

Осло обвинил РФ в августовской кибератаке на норвежский парламент

Лавров предупредил о возможности прекращения диалога с лидерами ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');