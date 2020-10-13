Военные РФ заявили о подготовке боевиками провокации с хлором в Сирии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступила информация, что боевики незаконных вооруженных формирований готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя Центра контр-адмирал Александр Гринкевич.

"В район населенного пункта Сфухон террористами доставлено несколько бочек с хлором. Для инсценировки оказания помощи пострадавшим в указанный населенный пункт на трех автомобилях прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски"", - заявил он.

Целью провокации Гринкевич назвал "обвинение правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения".