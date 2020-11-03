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Российские военные сообщили о готовящейся провокации боевиков в Сирии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии поступают сведения о подготовке боевиками провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в Идлибской зоне деэскалации и дискредитацию правительственных сил САР, заявляют российские военные.

"По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня", - сказал на брифинге во вторник вечером замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в интернете "с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск".

Контр-адмирал также сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Россия Сирия Идлиб

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