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Президент Киргизии назначил нового премьер-министра

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил Садыра Жапарова главой правительства, сообщила пресс-службы главы государства.

"Президент Киргизии подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром республики", - сообщили в пресс-службе в среду.

Ранее в среду парламент единогласно утвердил Жапарова главой киргизского правительства.

10 октября парламентарии Киргизии уже утверждали кандидатуру Садыра Жапарова, основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот), в должности премьер-министра, но решение о его утверждении в минувший понедельник вернул в парламент президент Киргизии.

"На внеочередном заседании парламента от 10 октября официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов. Тем самым кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу. В связи с этим аппарат президента вернул предоставленные документы в парламент", - заявили тогда в пресс-службе главы государства.

До начала политического кризиса в стране Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаров

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