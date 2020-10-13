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Президент Киргизии вернет в парламент решение о новом премьере

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен вернуть обратно в парламент постановление об утверждении Садыра Жапарова в должности премьер-министра, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Жээнбеков на встрече с Садыром Жапаровым отметил, что он вернет постановление парламента об утверждении его в должности премьер-министра обратно в парламент", - говорится в сообщении.

В понедельник решение парламента об утверждении Жапарова премьер-министром и постановление об определении состава нового правительства поступило в аппарат президента Киргизии.

Согласно Конституции, президент должен в трехдневный срок подписать указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства или вернуть документ в парламент с возражениями.

10 октября парламент Киргизии утвердил Жапарова на пост премьер-министра. Вместе с тем первый вице-спикер парламента Аида Касымалиева заявила о незаконности заседания и избрания главы правительства из-за отсутствия кворума, и о необходимости проведения нового заседания.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее. 9 октября президент подписал указ об отставке премьер-министра страны Кубатбека Боронова и правительства.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаров

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