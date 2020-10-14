Большой барьерный риф потерял более 50% кораллов с 1995 года

Причина этого - изменение климата, выяснили австралийские ученые

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Большой барьерный риф потерял более половины своих кораллов с 1995 года, причина этого - потепление мирового океана из-за изменения климата, сообщает BBC News со ссылкой на исследование австралийских ученых.

Исследование провели специалисты Центра по изучению коралловых рифов ARC в австралийском штате Квинсленд, на территории которого и располагается Большой барьерный риф. Ученые оценили состояние и размер коралловых колоний рифа в период с 1995 по 2017 годы. В результате они выяснили, что повышение температуры воды привело к падению численности всех видов кораллов, входящих в состав рифа, более чем на 50%.

Особенно при этом пострадали ветвящиеся и столообразные кораллы. Это крупные кораллы, которые являются естественной средой обитания для рыб и других морских существ. При этом, по оценкам ученым, наибольший урон был нанесен рифу в 2016 и 2017 годах, когда из-за рекордных температур воды кораллы начали массово обесцвечиваться.

По словам соавтора исследования, профессора Терри Хьюза, из-за массового обесцвечивания пострадало две трети рифа. Обесцвечивание происходит, когда кораллы под влиянием стрессовых внешних условий - повышения температуры воды - начинают избавляться от живущих с ними в симбиозе водорослей, придающих кораллам характерный цвет.

Обесцвечивание в конечном счете приводит к гибели кораллов. При этом они могут восстанавливать свой естественный цвет, если температура воды, в которой они обитают, вернется к норме, однако это восстановление может занять десятки лет, предупреждают ученые.

Ведущий автор исследования, доктор Энди Дитцель заявил, что исследование выявило, что способность Большого барьерного рифа к восстановлению оказалась под угрозой, так как в его составе стало меньше кораллов-младенцев и взрослых особей, способных к размножению.

Ученые Центра по изучению коралловых рифов призывают к немедленным действиям в сфере борьбы с изменениями климата, чтобы спасти Большой барьерный риф. "Нельзя терять время - мы должны резко сократить выбросы парниковых газов, и чем скорее, тем лучше", - заявляют исследователи.

Большой барьерный риф - крупнейший коралловый риф в мире, его протяженность составляет свыше 2,3 тыс. километров. Он состоит почти из 3 тыс. отдельных рифов и 900 островов. Он располагается на северо-востоке Австралии. Риф входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.