Эксперты усомнились, что ультиматум Тихановской изменит ситуацию в Белоруссии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - От лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, выдвинувшей ультиматум действующему президенту Александру Лукашенко, сложно ожидать организации массовых протестных акций, способных переломить нынешнюю ситуацию в Белоруссии, считает генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

"Мне это (ультиматум Тихановской - ИФ) напоминает историю про многочисленные "китайские предупреждения". Тихановская уже угрожала забастовкой, более того, объявляла ее, но результаты - не впечатляют. Сложно представить себе, что такого произошло в Белоруссии за последнее время, что позволило бы придать такой акции более массовый характер", - сказал Минченко в среду "Интерфаксу".

По его словам, экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета Мария Колесникова имеют шансы занять место в оппозиции на том же главенствующем уровне, на котором находится Светлана Тихановская.

"Это даже не вопрос противостояния лично Лукашенко, и, в целом, властям Белоруссии. Скорее, речь идет о начале борьбы за лидерство в оппозиции. Тихановская уехала, но, например, Мария Колесникова осталась. Остался тот же Бабарико, который находится в тюрьме. Если их сейчас выпустят, то очевидно, их шансы на лидерство в оппозиционной среде станут, как минимум, сопоставимыми с позициями Тихановской", - считает эксперт.

В свою очередь, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отметил, что Тихановская рискует встретить достаточно жесткую реакцию официального Минска.

"С точки зрения Тихановской, в таком ее шаге нет ничего криминального. Она не считают нынешнюю белорусскую власть легитимной. С точки зрения Лукашенко и его сторонников, это призыв к насильственному сопротивлению властям, что криминально", - сказал Куртов "Интерфаксу".

"Вполне возможно, на нее подействовал разговор с мужем, из которого все отчетливо слышали совет действовать жестче. Но следует понимать, что такое заявление может привести как к продолжению протестной активности, так и к ее спаду. Надо быть очень уверенным в себе политиком, чтобы призывать людей к массовому сопротивлению", - сказал политтехнолог.

Накануне, 13 октября, Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Основной соперник Лукашенко на выборах Тихановская вскоре после голосования уехала в Литву из-за давления силовиков.