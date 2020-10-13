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Тихановская поставила Лукашенко ультиматум с требованием уйти

Тихановская поставила Лукашенко ультиматум с требованием уйти
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила ультиматум главе государства Александру Лукашенко, который до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата национальная забастовка.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном во вторник в ее тelegram-канале.

Экс-кандидат заявила, что если до 25 октября эти требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом". "И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", - пообещала она.

По словам Тихановской, у власти есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. "У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - добавила экс-кандидат в президенты.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву. Тогда она заявила, что приняла решение уехать самостоятельно. Однако ее соратники заявили, что отъезду Тихановской предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

На совещании в Минске 9 октября Лукашенко заявил, что в свое время спас Тихановскую, а она забыла об этом.

По словам Лукашенко, в начале уличных акций в Белоруссии их участники добивались сакральной жертвы. "Ею могла стать экс-кандидат в президенты Тихановская, однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву", - заявил Лукашенко.

"Я отдал распоряжение: мы под охраной по ее желанию с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли $15 тыс. и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - утверждал Лукашенко.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

В настоящее время все члены президиума КС либо находятся за границей, либо задержаны.

Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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