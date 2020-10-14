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Президент Киргизии заявил, что сейчас не имеет права покидать пост

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с новым премьер-министром Садыром Жапаровым заявил, что не имеет в настоящее время права подать в отставку, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил его кандидатуру. Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - отмечают в пресс-службе.

Со своей стороны, Жапаров высказал основное требование - глава государства должен уйти в отставку вечером в среду.

"Сооронбай Жээнбеков придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября: уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских и объявления президентских выборов", - отметили в пресс-службе.

Между тем сторонники Жапарова, собравшиеся в среду у дома правительства в Бишкеке, не хотят прекращать акцию протеста до тех пор, пока Жээнбеков не уйдет в отставку.

"Садыра опять обманут, мы не разойдемся, пока Жээнбеков не уйдет", - сказал корреспонденту "Интерфакса" один из участников акции. Несмотря на приближающийся комендантский час (в 22:00 или 19:00 мск), собравшиеся скандируют: "Кетин!" (Уходи). На площади перед домом правительства находится около тысячи человек.

В свою очередь в ГУВД Бишкека призывают участников акции выполнить требования комендантского часа и разойтись.

"Уважаемые граждане, напоминаем всем, что скоро начнет действовать комендантский час с 22:00 часов вечера до 5:00 часов утра. В период комендантского часа все выезды и въезды в Бишкек будут приостановлены", - говорится в обращении ГУВД, поступившем в СМИ в среду вечером.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков

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