Парламент Киргизии снова утвердил Жапарова в должности премьера

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Парламентарии Киргизии на заседании в среду утвердили Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны, передает корреспондент "Интерфакса".

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Жапарова, которого ранее выдвинуло парламентское коалиционное большинство. Парламент также поддержал состав, программу и структуру правительства во главе с Жапаровым.

10 октября парламентарии Киргизии уже утверждали в должности премьер-министра кандидатуру Жапарова, основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот). Это решение накануне вернул в парламент президент Киргизии. До начала политического кризиса в стране Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии.

Свои посты в новом правительстве сохранили только вице-премьер Аида Исмаилова, а также министр юстиции Марат Жаманкулов, министр экономики Санжар Муканбетов, глава Минсельхоза Эркинбек Чодуев и глава Минтруда Улугбек Кочкоров.

Кроме того, в состав правительства вошли три лидера политических партий, протестовавших против итогов парламентских выборов 4 октября: "Чон Казат" (Великий поход), "Республики" и "Ыйман нуру" (Луч веры).

В структуру правительства, помимо премьера, включены должность первого вице-премьера, трех вице-премьеров. В составе нового правительства Киргизии 12 министерств, четыре Госкомитета.

Пост первого вице-премьера занял Артем Новиков, который в 2018-2019 годах возглавлял министерство экономики.

Вице-премьером Киргизии стал Равшан Сабиров, который в начале 2010-х годов был депутатом парламента, затем возглавлял минсоцтруда республики.

Еще одним вице-премьером стал Максат Мамытканов - лидеру партии национал-патриотической партии "Чон Казат" (Великий поход), один из активных участников протестов против итогов парламентских выборов, состоявшихся 4 октября.

Руководителем аппарата правительства утвержден экс-омбудсмен Бакыт Аманбаев.

Министром иностранных дел утвержден депутат проправительственной фракции "Республика- Ата-Журт" Руслан Казакбаев (на выборах 4 октября возглавлял списки партии "Республика"), который в 2010-2012 годах уже руководил внешнеполитическим ведомством.

Министром финансов утвержден Кыялбек Мукашев, Бакыт Бердалиев - министром транспорта и дорог.

Улан Ниязбеков утвержден главой МВД, Алымкадыр Бейшеналиев - министром здравоохранения; Алмазбек Бейшеналиев - министром образования и науки; лидер партии "Ыйман нуру", замминистра культуры информации и туризма Нуржигит Кадырбеков возглавил ведомство.

Жыргалбек Сагынбаев утвержден в должности председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, Алтынбек Исмаилов - на пост главы Госкомитета информационных технологий и связи.

Назначение руководителей еще двух комитетов: национальной безопасности и по делам обороны являются номенклатурой президента.

При утверждении состава правительства 10 октября Жапаров практически сохранил прежний состав, за исключением первого вице-премьера и главы МВД. В связи с этим эксперты в Киргизии полагают, что представленный премьером Киргизии новый состав является компромиссным результатом переговоров между лидерами партий, протестовавших против итогов выборов, так как в его состав вошли лидеры нескольких политических объединений.