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Доходы руководителей Starbucks свяжут с этническим многообразием штата

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, будет устанавливать топ-менеджерам зарплаты в зависимости от роста представленности этнических меньшинств в штате компании.

Согласно целям компании, о которых было объявлено в среду, доля представителей этнических меньшинств на корпоративном уровне к 2025 году должна быть не ниже 30%, среди занимающихся розничными продажами и производством сотрудников - не менее 40%.

"Мы будем нести ответственность на высшем уровне управления, связав создание инклюзивной и разнообразной команды с программой вознаграждения наших топ-менеджеров", - сказал CEO Starbucks Кевин Джонсон.

Помимо этого, топ-менеджеры компании будут обязаны проходить антидискриминационные обучающие курсы и тренинги.

По данным Starbucks, компания пока не достигла своих целей по этническому многообразию на девяти из 14 должностных уровней. Штат компании в США составляет примерно 200 тыс. человек.

Сеть кофеен объявила о целях по увеличению представленности этнических меньшинств на фоне активного обсуждения этих вопросов в американских корпорациях после вспыхнувших летом в США беспорядков из-за гибели Джорджа Флойда, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем, по информации газеты, министерство труда страны проверяет подрядчиков по госконтрактам, объявивших о конкретных целях по представленности этнических меньшинств, поскольку власти считают, что такие цели аналогичны квотам и могут привести к дискриминации белых и других групп соискателей.

Белый дом также заявлял, что может расторгнуть контракты с федеральными подрядчиками в случае нарушения указа, запрещающего проведение тренингов по социальному многообразию.

Как отмечает WSJ, Starbucks является федеральным подрядчиком. Главный операционный директор компании Роз Брюэр сказала, что Starbucks знает об указе, который должен вступить в силу в следующем месяце, но не откажется от своих целей и проведения тренингов.

В 2018 году арест двух чернокожих мужчин в одной из кофеен Starbucks Филадельфии спровоцировал протесты. Глава компании тогда принес свои извинения, а Starbucks на один день закрыла все свои кофейни в США для проведения антидискриминационного тренинга.

В июне текущего года компания раздала сотрудникам футболки со слоганом Black Lives Matter, хотя изначально выступала против его демонстрации на рабочем месте.

Акции Starbucks в среду дешевеют на 1,3%.

Starbucks США Кевин Джонсон

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