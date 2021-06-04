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Глава отдела Google по многообразию снят с должности за пост о евреях

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Google сообщил, что Камау Бобб снят с должности руководителя отдела стратегии и исследований в области многообразия в компании из-за поста 2007 года о евреях. Отделом он руководил с 2018 года.

Ранее на этой неделе СМИ, в том числе The Washington Free Beacon, нашли в блоге Бобба этот пост под названием "Если бы я был евреем". Он написал, что если бы был евреем, то "был бы обеспокоен моей ненасытной жаждой войны и убийств ради защиты себя".

В Google осудили его высказывание и сообщили, что он выведен из команды по многообразию и займется научной работой.

"Эти слова, безусловно, являются оскорбительными. Автор признал это и принес свои извинения", - отметили в компании. Как пишет The Wall Street Journal, Бобб на этой неделе отправил электронное письмо своим еврейским коллегам, в котором он извинился за пост, объяснив, что пытался критиковать военные действия.

Пост теперь стерт, сообщает ВВС.

Google Израиль Камау Бобб

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