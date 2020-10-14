Потери армии обороны НКР выросли до 555 человек убитыми

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в среду еще о 23 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 555 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. Несмотря на вступление в силу соглашения о прекращении огня с 10 октября, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима перемирия.