Алиев заявил, что Азербайджан занял более 40 населенных пунктов в Карабахе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более 40 населенных пунктов в Карабахе заняты азербайджанскими военными с конца сентября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"На данный момент освобождено свыше 40 населенных пунктов, сел и городов и в очень скором времени будут очередные хорошие новости. Отмечу, что мы и в северном, и южном, и в восточном направлениях держим под контролем стратегические высоты", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу "NTV".

Президент заявил, что в настоящее время основные операции проходят в северном и южном направлениях, в результате чего был освобожден город Джабраил с прилегающими селами и населенными пунктами. "В тоже время мы освободили много сел Физулинского района. Уверен, что в скором времени мы услышим новости об освобождении города Физули", - отметил Алиев.

Позже Алиев написал в своем твиттере, что азербайджанские военные заняли еще шесть сел в Карабахе.

В свою очередь МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает, что столица НКР Степанакерт вновь подверглась ракетному обстрелу вооруженными силами Азербайджана.

Кроме того, министерство обороны НКР опровергло информацию Баку о нанесении ударов по гражданским инфраструктурам. "Мы никогда не целимся в мирное население", - заявил пресс-секретарь военного ведомства Сурен Сарумян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

При этом там утверждают, что Азербайджан размещает свои огневые точки в мирных населенных пунктах.

Ранее в четверг Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что армянские военные нанесли удар по азербайджанскому городу Тертер, в результате три мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.