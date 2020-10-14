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Четверо террористов погибли под Идлибом при взрыве склада

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о ЧП в Идлибской зоне деэскалации Сирии - подрыве склада с химическими веществами, подготовленными боевиками для провокаций.

"По имеющейся информации, 11 октября в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан (13 км севернее города Идлиб) произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций", - сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

На месте взрыва от удушья погибло четверо боевиков, среди которых граждане стран Европы и Северной Африки, отметил он.

За истекшие сутки, по его данным, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 42 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ). Вместе с тем обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, добавил Гринкевич.

Сирия Идлиб

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