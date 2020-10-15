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ВС Азербайджана уничтожили свыше 11 единиц боевой техники армянских ВС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В ночь с 14 на 15 октября обстановка на линии фронта в направлении Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраил оставалась напряженной, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Ночью 15 октября вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта и в результате принятых мер были отбиты с потерями. В результате проведенных адекватных ответных мер азербайджанской армией по разным направлениям фронта было уничтожено 2 танка Т-72, один зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2КМ, 4 БМ-21 "Град" ЯРС, 1 гаубица Д-20, 1 гаубица Д-30, 1 гаубица-пушка Д1, несколько беспилотников и несколько единиц автомобильной техники", - отмечается в сообщении.

Как сообщает оборонное ведомство, территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра 15 октября подвергается артиллерийскому обстрелу. Азербайджанская армия принимает адекватные меры.

"Наши войска, соблюдая гуманитарное прекращение огня, сохраняют оперативное преимущество на всем фронте", - подчеркивает Минобороны.

Азербайджан Армения

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