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Wells Fargo уволил более 100 человек за незаконное получение кредитов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Wells Fargo, лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США, уволил более 100 сотрудников, которые подозреваются в незаконном получении кредитов в рамках федеральной программы поддержки малого бизнеса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Внутреннее расследование показало, что 125 сотрудников банка предоставили ложные сведения при подаче заявлений на получение кредитов.

"Мы прекратили трудовые отношения с этими сотрудниками и будем сотрудничать с правоохранительными органами, - отметил глава отдела кадров Wells Fargo Дэвид Гэллориз в служебном документе. - Эти противоправные действия были персональными и не связаны с нашими клиентами".

Программа Управления по делам малого бизнеса (SBA) предназначена для владельцев компаний, потерявших доход из-за пандемии. В июле в SBA заявили о большом количестве жалоб в связи с возможным мошенничеством при получении займов в рамках программы.

Финансовые организации не принимают решений об одобрении кредитов и распределении средств, но контролируют их поступление на счета клиентов. Девять банков сообщили о подозрительных операциях на сумму почти $200 млн.

Ранее JPMorgan Chase сообщил, что проверяет возможные правонарушения при предоставлении кредитов в рамках другой программы поддержки малого бизнеса - Paycheck Protection Program.

Wells Fargo США

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