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Нескольких сотрудников JPMorgan уволили за незаконное получение господдержки

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Из банка JPMorgan Chase уволили несколько сотрудников, которые организовали себе и клиентам незаконное получение денежной помощи от государства, предназначавшейся для помощи пострадавшим от пандемии по программе Economic Injury Disaster Loan (EIDL). Об этом сообщил информированный источник Bloomberg.

Экономический кризис

По его словам, на счетах этих сотрудников обнаружили подозрительные суммы денег. Банк разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил о выявлении потенциально неправомерных действий со стороны персонала, но не уточнил, о чем идет речь. Там было сказано о выявлении действий, которые не соответствуют его "бизнесу и этическим принципам, и даже могут быть незаконными".

"Это включает случаи неправомерного использования клиентами займов в рамках программы PPP (Paycheck Protection Program), пособий по безработице и других правительственны программ", - говорится в сообщении. Также там отмечалось, что некоторые сотрудники "не оправдали ожиданий".

Программа Управления по делам малого бизнеса США (Small Business Administration, SBA) была существенно расширена после того, как пандемия коронавируса привела к приостановке работы бизнесов по всей стране, в результате чего многим небольшим компаниям потребовалась финансовая помощь. В отличие от Paycheck Protection Program кредиты и гранты в рамках этой программы поступают напрямую от SBA.

Банк выявил неправомерные действия со стороны сотрудников в результате более масштабной проверки лицевых счетов, на которые были перечислены денежные средства в рамках финансовой помощи бизнесам.

Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что лица, которые получили кредиты в рамках EIDL, не были сотрудниками JPMorgan, но противозаконные действия были нарушением правил поведения банка, в связи с чем несколько сотрудников были уволены из-за неправомерной подачи заявок на получение финансовой помощи.

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Ленсинг, штат Мичиган
JPMorgan США коронавирус

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