Лукашенко заявил, что военные учения в Белоруссии образумили Запад

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комплексные учения, проведенные в августе на западе Белоруссии, "образумили" внешние силы за пределами страны, считает президент республики Александр Лукашенко.

"Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, (силы - ИФ) за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить", - сказал Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем в Минске в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

Минобороны Белоруссии в конце августа провело комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск на Гродненском тактическом направлении.

Лукашенко в августе на фоне продолжающихся массовых протестов неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с республикой на западе.

В частности, он обвинил Польшу в территориальных претензиях на Гродненскую область. "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - сказал Лукашенко.

"Страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части", - отмечал президент.