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В Белоруссии сообщили о завершении учений на гродненском направлении

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск завершаются на гродненском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии в понедельник.

Отмечается, что разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады выполняют задачи по разведке на указанных участках, а подразделения 465-й ракетной бригады и 336-й реактивной артиллерийской бригады несут боевое дежурство по плановым целям.

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Ведется вывод из состава дежурных сил по ПВО дополнительно назначенных сил и их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад ведут мониторинг местности. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки, уточнили в министерстве.

Как сообщалось, Минобороны Белоруссии 28 августа начало комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск на Гродненском тактическом направлении, вблизи границы с Литвой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последние дни на фоне продолжающихся массовых протестов неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с республикой на западе.

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В частности, он неоднократно обвинял Польшу в территориальных претензиях на Гродненскую область. "Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - сказал Лукашенко на прошлой неделе.

"Страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части", - добавил президент.

Белоруссия

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