Турция не пустила на свою территорию самолет из США с помощью для Армении

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Турция запретила полет над свое территорией для самолета из США, который должен доставить в Армению гуманитарную помощь, заявил уполномоченный по вопросам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синанян.

"100 тонн гуманитарной помощи уже готовы к отправке в Армению, но Турция запретила доставлять через свое воздушное пространство гуманитарную помощь, в результате чего полет откладывается", - сказал Синанян на брифинге в среду.

По его словам, помощь предназначена пострадавшим в ходе конфликта в Карабахе и ставшим беженцами людям.

Синанян также сообщил, что в Армению уже доставлено около 700 тонн гуманитарной помощи из РФ, США, Франции и населенного армянами региона Грузии Самцхе-Джавахети.