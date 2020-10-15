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ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в четверг в официальном журнале Евросоюза.

В частности, под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".

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Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября, отмечается в документе. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против лиц, которых в ЕС считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

ЕС Алексей Навальный Александр Бортников Андрей Ярин Сергей Кириенко

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