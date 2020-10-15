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Великобритания вслед за ЕС ввела санкции по инциденту с Навальным

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании вслед за ЕС вводят санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили в британском МИД.

"Великобритания применит санкции, объявленные ЕС против шести физических лиц и одной организации, связанных с отравлением и покушением на убийство Навального", - говорится в сообщении ведомства.

Под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил после этого, что "любые рестрикции, будь то от ЕС или от последовавшей за ним Великобритании, получат адекватный ответ со стороны РФ".

Относительно персоналий, попавших в санкционные списки по делу Навального, глава комитета отметил, что "это все достойнейшие люди и патриоты своей страны, которые не имели и не могут иметь никакого отношения к инциденту с блогером".

Великобритания Алексей Навальный

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