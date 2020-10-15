"Царапину" в месте утечки кислорода на МКС закроют поролоном и скотчем

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Царапину", обнаруженную в предполагаемом месте утечки кислорода в российском сегменте Международной космической станции (МКС), попытаются ликвидировать с помощь поролона и клейкой ленты, следует из переговоров экипажа и Центра управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

Космонавт Иван Вагнер отправил на Землю снимки, на которых выделено возможное место утечки с помощью чаинок из разорванного чайного пакетика. "Вы можете увидеть чаинки, cкопившиеся в зоне "царапины", - сказал Вагнер.

В ответ в ЦУПе посоветовали заблокировать место утечки с помощью куска поролона размером примерно 5 миллиметров и клейкой лентой. "Задача поролона создать пузырь", - сказал представитель ЦУП.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба Роскосмоса сообщила, что экипаж станции изоликован в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не выявила наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС 26-27 сентября был изолирован в российском сегменте станции для поиска источника утечки воздуха. Для работ им доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС-14" и пилотируемый "Союз МС-16".