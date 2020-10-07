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На МКС попытаются найти утечку воздуха с помощью пластиковых пакетов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экипаж МКС обклеит поверхность переходного отсека модуля "Звезда" пластиковыми пакетами для поиска места утечки воздуха. Такие указания дали космонавтам представители ЦУП.

Как следует из переговоров с МКС, российские космонавты приклеют скотчем в шахматном порядке пластик на предполагаемые участки поверхности отсека, где может находиться место утечки. Специалисты надеются с помощью деформации пластика определить конкретный участок.

"Надо будет оставить место под пузырики. И промаркировать все, чтобы на фото было видно: где какой участок", - сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров, которые транслирует NASA.

Между тем грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, останется законсервированным до окончания поисков места утечки кислорода.

"Открывать грузовик не планируется. По крайней мере, если не найдем место утечки", - сказал представитель Центра управления полетами в ходе переговоров с МКС, которые транслирует НАСА.

1 октября в ЦУПе сообщили, что для продолжения поисков понадобится законсервировать грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к модулю "Звезда".

В данный момент российские космонавты ведут поиск места утечки воздуха на станции. Область поиска удалось сузить до переходного отсека российского модуля "Звезда".

В "Роскосмосе" пояснили, что конструктивно служебный модуль состоит из четырех отсеков, три из которых герметичны (переходный, рабочий и промежуточная камера).

"Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме", - отметили в госкорпорации.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС) и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС 26-27 сентября был изолирован в российском сегменте станции для поиска источника утечки воздуха. Для работ им доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС-14" и пилотируемый "Союз МС-16".

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Прогресс МКС

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