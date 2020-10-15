Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Состоятельные россияне спешат прибрести недвижимость, чтобы оформить паспорта Кипра до отмены программы "золотых паспортов" с 1 ноября, рассказали в компании Golden Brown Group.

"Сразу после заявления кипрских властей о том, что программа будет свернута 1 ноября, наши партнеры-застройщики, работающие на Кипре, зафиксировали ажиотажный спрос на покупку жилья в бюджете 2 млн евро. Сейчас они закрывают по несколько таких сделок в день", - сказала гендиректор компании Татьяна Бурлаковская.

Речь о клиентах, планировавших получить кипрское гражданство за покупку недвижимости на острове. Перспектива не успеть сделать это до закрытия программы вынуждает их действовать быстрее.

Кипр с 1 ноября 2020 года отменяет программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны, поскольку в кипрской схеме "золотых паспортов" имелась коррупционная составляющая. Власти страны сообщают, что правительство изучит возможность появления новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

В сентябре кипрская газета Politis сообщила, что владельцами "золотых паспортов" Кипра, получившими гражданство в обмен на инвестиции в 2008-2012 гг., стали 34 россиянина.

По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС. Основными странами-инвесторами за пределами ЕС в 2019 году стали Китай, Россия и ОАЭ.