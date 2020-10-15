Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Состоятельные россияне спешат прибрести недвижимость, чтобы оформить паспорта Кипра до отмены программы "золотых паспортов" с 1 ноября, рассказали в компании Golden Brown Group.

"Сразу после заявления кипрских властей о том, что программа будет свернута 1 ноября, наши партнеры-застройщики, работающие на Кипре, зафиксировали ажиотажный спрос на покупку жилья в бюджете 2 млн евро. Сейчас они закрывают по несколько таких сделок в день", - сказала гендиректор компании Татьяна Бурлаковская.

В миреКипр с 1 ноября отменит программу по выдаче "золотых паспортов"Кипр с 1 ноября отменит программу по выдаче "золотых паспортов"Читать подробнее

Речь о клиентах, планировавших получить кипрское гражданство за покупку недвижимости на острове. Перспектива не успеть сделать это до закрытия программы вынуждает их действовать быстрее.

Кипр с 1 ноября 2020 года отменяет программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны, поскольку в кипрской схеме "золотых паспортов" имелась коррупционная составляющая. Власти страны сообщают, что правительство изучит возможность появления новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

В сентябре кипрская газета Politis сообщила, что владельцами "золотых паспортов" Кипра, получившими гражданство в обмен на инвестиции в 2008-2012 гг., стали 34 россиянина.

По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС. Основными странами-инвесторами за пределами ЕС в 2019 году стали Китай, Россия и ОАЭ.

Кипр Россия

Новости по теме

Новости

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Смена власти в Киргизии

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента
Пандемия коронавируса

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

"Царапину" в месте утечки кислорода на МКС закроют поролоном и скотчем

В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

Во Франции прошли обыски у главы Минздрава и других чиновников

Санкции ЕС расстроили Пригожина

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Навальный попал в больницу

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции по инциденту с Навальным

Глава парламента Кипра покинул пост из-за скандала с "золотыми паспортами"

Глава парламента Кипра покинул пост из-за скандала с "золотыми паспортами"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');