Кипр с 1 ноября отменит программу по выдаче "золотых паспортов"

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Кипр отменяет программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны с 1 ноября этого года, сообщает во вторник кипрское подразделение греческой газеты "Катимерини".

"Власти приняли решение остановить действие программы "Гражданство через инвестиции" в ее нынешней форме, начиная с 1 ноября", - приводит издание слова представителя правительства Кириакоса Кушоса.

Кушос заявил, что это решение было предложено министрами внутренних дел и финансов, его поддержали и другие члены правительства.

Он отметил, что после завершения разбирательства, связанного с этой программой, правительство изучит возможность организации новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

В октябре телеканал "Аль-Джазира" опубликовал на сайте видеозапись, снятую тайно, которая позволяет предполагать, что в кипрской схеме "золотых паспортов" имелась коррупционная составляющая.

Ранее в этом году в СМИ появилась информация о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали "золотые паспорта" 1,4 тыс. богатых иностранцев, согласившихся в обмен на это инвестировать в экономику страны. При этом выяснилось, что некоторые из получивших такие паспорта людей виновны в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.