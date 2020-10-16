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Призывающих к протестам в Белоруссии из-за рубежа привлекут к ответственности

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Ставящих ультиматумы и призывающих к протестам в Белоруссии привлекут к ответственности независимо от того, где они находятся, в стране или за рубежом, заявил в четверг в интервью телеканалу ОНТ начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

"Те, кто призывают (к протестам - ИФ), в любом случае будут привлечены к установленной законом ответственности по законам Беларуси", - сказал Кубраков.

Он добавил, что для этого у милиции "достаточно сил, средств и возможностей".

"Мы работаем совместно со Следственным комитетом и устанавливаем всех людей, кто находится здесь и призывает извне", - отметил начальник минской милиции.

"Что касается ультиматума гражданки Республики Беларусь, я к этому отношусь так: какой ультиматум и кем он может быть поставлен?" - заявил Кубраков, отвечая на вопрос о ультиматуме экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и готовности минской милиции реагировать на возможные последствия.

Минск Белоруссия Иван Кубраков

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