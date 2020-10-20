На МКС случились неполадки с подогревателем пищи

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - На Международной космической станции (МКС) произошли неполадки с подогревателем пищи, но на данный момент все выглядит нормально, сообщил космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на станции.

Иванишин рассказал о неполадках с подогревателем в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA. Наземные специалисты попросили его проверить работоспособность подогревателя.

"Если у вас есть подозрения, что он вышел из строя в результате какого-либо инцидента, того, что его кто-то задел, вам надо его поставить в нормальное положение. Но если это повторится, вам надо отсоединить его от сети" - посоветовал представитель ЦУПа.

"Не уверен, что его кто-то задел, но сейчас все выглядит штатно", - доложил космонавт.

Ранее экипаж МКС сообщил о проблемах с туалетом и системой получения кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте станции.

Представители ЦУП характеризовали ситуацию с ассенизационно-санитарным устройством как "очень плохую". По мнению наземных специалистов, в ней мог образоваться пузырь.

В ноябре прошлого года на МКС также наблюдались проблемы с туалетом. Тогда в СМИ появилась информация, что в американском сегменте МКС сломался туалет, а на российской части станции бак АСУ оказался переполнен, из-за чего астронавтам пришлось пользоваться памперсами.

В работе системы "Электрон-ВМ" также ранее наблюдались неполадки. 15 октября в Роскосмосе сообщили об отключении "Электрона". По данным госкорпорации, 17 октября функциональность системы была полностью восстановлена.