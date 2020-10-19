В российском сегменте МКС сломался туалет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Туалет на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя, экипаж пытается восстановить его работу, сообщил космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на станции.

В ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA, Иванишин доложил о проблемах с ассенизационно-санитарным устройством.

Представитель ЦУПа характеризовал ситуацию как "очень плохую". Наземные специалисты предполагают, что в устройстве мог образоваться пузырь. Сейчас экипаж станции пытается устранить неисправность.

На МКС работает два туалета, второй расположен на американском сегменте. В конце ноября 2019 года в СМИ появилась информация, что в американском сегменте МКС сломался туалет, а на российской части станции бак АСУ оказался переполнен, из-за чего астронавтам пришлось пользоваться памперсами.

В начале октября 2020 года американский грузовой корабль Cygnus доставил на МКС также новый модифицированный туалет стоимостью $23 млн, который в перспективе может быть использован в полетах на Луну и Марс.