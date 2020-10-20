Трамп отверг связь с Россией истории с сыном Байдена

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - История с сыном кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена - Хантером - не связана с Россией, что бы ни утверждал глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Это просто сумасшествие. Изворотливый Шифф вчера говорил: "Это Россия". Я имею в виду, что он больной человек, он так сильно болен", - сказал он в интервью передаче Fox and Friends в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Трамп напомнил о выводах главы Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, что данный инцидент не имеет связи с РФ. Президент добавил, что действия Шиффа нужно расследовать.

История с Байденами и Burisma

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов.

При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Позже сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к опубликованной электронной переписке.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом сын Байдена получил высокую должность члена правления в украинской Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы.

В 2016 году его отец потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.