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Путин заявил, что история с бизнесом сына Байдена не касается России

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о наличии у сына кандидата в президенты США Джо Байдена криминальных бизнес-интересов на Украине, но в любом случае этот вопрос не касается России.

"Это нас вообще не касается - это касается американцев и украинцев", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), комментируя соответствующую информацию.

Высказывание главы государства опубликовано на сайте программы.

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В сообщении отмечается, что Путин обратил внимание на существование на Украине как минимум одной компании, работавшей в нефтегазовой отрасли, которую Хантер Байден "фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал".

"Но я не вижу здесь никакого криминала - во всяком случае, нам об этом ничего не известно", - сказал в связи с этим президент РФ.

Путину также процитировали заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россия до сих пор платит Байдену деньги.

"Без комментариев", - ответил президент РФ.

Комментируя сообщения о связях вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной с Байденом, Путин заметил: "Наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы - я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно".

На 3 ноября этого года в США запланированы президентские выборы.

Действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

23 октября состоялись заключительные предвыборные дебаты Трампа и Байдена.

Владимир Путин Украина США Джо Байден Хантер Байден

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