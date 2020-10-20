В ФРГ двоим предъявлены обвинения в нарушении оружейного эмбарго в отношении России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Германии обвинила двух сограждан Александра С. и Александра О. в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинения были им выдвинуты перед сенатом по охране государственного строя Ганзейского высшего земельного суда Гамбурга.

Александр С. обвиняется в нарушении закона о внешней торговле, ему вменяют семь случаев нарушений. Также его обвиняют в том, что он действовал в интересах спецслужбы иностранного государства. Александр О. помогал главному обвиняемому, считают в Генпрокуратуре.

Александр С. руководил компанией с офисом на юге Германии. В этом качестве он поставлял станки военному концерну в России, который производит ракеты, а чтобы это скрыть, вел свои дела через различных подставных покупателей, считает обвинение. Кроме этого, была сфальсифицирована информация о цели использования оборудования. Таким образом, в период с января 2016 по январь 2018 года было произведено семь поставок, общая сумма заказов - примерно 8 млн евро.

По информации прокуратуры, ряд станков были объективно предназначены для использования в военных целях, а другое оборудование является так называемыми товарами с двойным назначением и входит в список запрещенных поставок. Вывоз таких товаров запрещен в случае, если они полностью или частично могут быть использованы для военных целей или предназначены для военного потребителя.

Александра С. задержали 11 февраля 2020 года в Аугсбурге. Ордер на арест Александра О. был выдан в июне. Его тогда подозревали в отмывании.

В 2014 году Евросоюз одобрил так называемые секторальные санкции в отношении России, чтобы вынудить Москву изменить политику в отношении Украины. Помимо финансовой и энергетической сферы, они касаются также и военной. ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения.