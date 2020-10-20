МВД Белоруссии пообещало арестовывать за перепосты из канала Nexta

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии предупредили, что после признания экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta, а также его логотипа, опубликование или перепост материалов с этого ресурса повлечет административную ответственность.

"Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом "NEXTA" или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч.2 ст.17.11 КоАП Республики Беларусь)", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что "ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка экстремистских материалов".

Согласно КоАП республики, наказание по данной статье предусматривает наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Суд Центрального района Минска ранее во вторник признал крупнейший белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами.

"Решением суда Центрального района Минска 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности", - сообщила пресс-служба Верховного суда.

Суд усмотрел в деятельности канала признаки "организации и публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков".

Исходя из решения суда, министерство информации Белоруссии должно включить информационный канал "NEXTA-Live" и его логотип в республиканский список экстремистских материалов, "принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте".

"Решение суда подлежит немедленному исполнению", - сообщили в Верховном суде.Там также уточнили, что гражданское дело было рассмотрено по заявлению главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Создателем телеграм-канала NEXTA является блогер Степан Путило, проживающий в настоящее время в Польше. На данный момент у канала свыше 2 млн подписчиков.