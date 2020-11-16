Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta

Создатель Telegram-канала "НЕХТА" Степан Путило Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Белоруссии прошла встреча с временным поверенным в делах республики Польша в Минске Мартином Войцеховским, во время которой белорусская сторона призвала в кратчайшие сроки выдать ей двух основателей телеграм-каналов - Степана Путило и Романа Протасевича.

"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича республике Белоруссия в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", - сообщила в понедельник пресс-служба МИД.

В октябре суд в Минске признал основной оппозиционный телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. После этого МВД Белоруссии пообещало арестовывать за перепосты из этого канала.

В ноябре Путило и Протасевич были привлечены в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.