Космический аппарат Osiris-REx приблизился к астероиду Бенну для забора грунта

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американский космический аппарат Osiris-REx, находящийся уже два года на орбите астероида Бенну в 333 млн км от Земли, во вторник снизился к его поверхностности для проведения операции по забору пробы грунта, сообщило NASA.

Садиться на поверхность астероида зонд не будет. После снижения аппарата над Бенну с высоты 750 м он должен будет в районе 18:12 по времени Восточного побережья США (в 01:12 мск в среду) коснуться его поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. OSIRIS-REx выпустит струю газообразного азота под давлением и специальным насосом соберет поднявшуюся с поверхности пыль.

Вся операция по сбору образцов займет около 10 секунд. При этом забирать грунт зонд будет в автономном режиме. 18-минутная задержка в прохождении сигнала связи до Земли не позволяет вести операцию вручную из центра управления полетами.

Об успехе операции станет известно, как минимум, только через сутки.

Предполагается, что космический аппарат, который с 2018 года проводит исследование астероида, находясь на его орбите, заберет около 60 граммов грунта. В случае успеха операции пробы будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года. По мнению ученых, их изучение позволит узнать раннюю историю формирования Солнечной системы. Считается, что на астероиде может находиться вещество, оставшееся со времён ее зарождения.