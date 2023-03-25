Аппарат OSIRIS-REx доставит на Землю образцы грунта с астероида Бенну 24 сентября

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американская межпланетная станция OSIRIS-REx, собравшая образцы грунта с астероида Бенну, находящегося в 333 млн км от Земли, доставит их на Землю 24 сентября, сообщило НАСА.

Аппарат при пролете вблизи Земли должен будет сбросить капсулу с образцами весом от 150 до 250 грамм, которая приземлится на полигоне в пустыне штата Юта.

Космический аппарат OSIRIS-REx с 2018 года проводил исследование астероида, находясь на его орбите. В октябре 2020 года он коснулся его поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора.

По мнению ученых, изучение образцов грунта позволит узнать раннюю историю формирования Солнечной системы. Считается, что на астероиде может находиться вещество, оставшееся со времён ее зарождения.

Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.