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Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Церемония смены командования во вторник состоялась на борту Международной космической станции (МКС), сообщило NASA, которое вело прямую трансляцию с ее борта.

Командир 63-й экспедиции астронавт NASA Крис Кэссиди передал командование станцией космонавту "Роскосмоса" Сергею Рыжикову, который вместе с его коллегой Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс прибыли на МКС 14 октября на космическом корабле "Союз МС-17".

Кэссиди передал Ружикову символические ключи, которые, по его словам, "символизируют инструменты для открытия российских люков".

При этом Кессиди подчеркнул, что "они символизируют товарищеские отношения между космическими агентствами наших двух стран".

"Сергей, я с большим удовольствием и честью передаю тебе этот ключ командования МКС. Поздравляю", - подчеркнул он.

Новый экипаж в составе 64-й экспедиции проведет на МКС 177 суток. За это время, в частности, российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Первый будет связан с обслуживанием систем и подготовкой нового шлюзового отсека, второй - с приемом нового российского многофункционального лабораторного модуля "Наука", который планируется запустить к МКС весной следующего года.

Члены 63-й экспедиции в составе американского астронавта Криса Кэссиди, российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера вернутся на Землю в четверг, 22 октября. Всего на борту МКС они провели шесть месяцев.

МКС Сергей Рыжиков

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