Ситуацию с COVID-19 в Швейцарии назвали одной из худших в Европе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе в среду заявил, что ситуация в стране с коронавирусом ухудшается стремительно.

"Еще три недели назад наша ситуация была одной из лучших на европейском континенте. Спустя три недели у нас одна из худших ситуаций в Европе", - сказал Берсе, чьи слова приводят франкоязычные СМИ.

"Ситуация ухудшается, и ухудшается быстро", - добавил министр. Он сообщил, что если введенные ранее меры не помогут остановить распространение вируса, то правительство может ужесточить ограничения. В следующую среду, 28 октября, кабмин оценит то, насколько эффективны оказались меры.

Его слова прозвучали после того, как за минувшие сутки в Швейцарии выявили рекордные для страны 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель оказался на 14% выше, чем днем ранее, когда был также установлен рекорд по заболеваемости.

На минувших выходных в Швейцарии ввели обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на железнодорожных станциях, аэропортах, торговых центрах. Работодателям рекомендовано перевести своих сотрудников на дистанционный формат.

За время пандемии в стране зафиксировали 91 тыс. случаев COVID-19. Более 2 тыс. зараженных скончались, еще 54 тыс. выздоровели. В стране проведено более 1,6 млн тестов на коронавирус.