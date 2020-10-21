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Полиция Парагвая нашла рекордные 2,3 тонны кокаина в грузе угля

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Полиция Парагвая обнаружила рекордные 2,3 тонны кокаина в грузе угля, предназначенного для Израиля.

Как сообщает "Би-би-си", найденные наркотики стоят около $500 млн.

Нашли контрабанду в контейнере в частном порту города Виллете. Кокаин был расфасован в небольшие свертки, которые были спрятаны в одном из шести контейнеров с углем. Оставшиеся пять еще только предстоит обыскать, и полиция не исключает, что и там могут быть спрятаны наркотики.

По этому делу задержаны два человек, один из которых - бывший директор государственного телеканала.

Груз угля предназначался Израилю, но по пути туда перевозящее его судно должно было сделать остановки в Аргентине и Бельгии. По некоторым данным, именно из Бельгии поступил сигнал о возможной контрабанде.

Сам кокаин, вероятно, произведен в Боливии.

Парагвай

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