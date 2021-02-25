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В Европе изъяли более 23 тонн кокаина

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Таможенные органы Германии и Бельгии изъяли более 23 тонн кокаина из Парагвая и Панамы, сообщается на сайте BBC News.

Немецкие таможенники обнаружили 16 тонн наркотика в пяти морских контейнерах, которые прибыли в порт Гамбурга из Парагвая в начале этого месяца. В порту Антверпена 7,2 тонны кокаина из Панамы были найдены бельгийской таможней на судне в деревянных контейнерах.

"Это самое большое количество кокаина, когда-либо изъятого в Европе, и одно из самых больших одиночных изъятий в мире", - сообщили в немецкой таможне.

В Нидерландах арестован 28-летний мужчина, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщила в среду голландская полиция.

Парагвай уже много лет является главной страной транзита наркотиков, которые отправляются в портовые города Европы. Однако последнее изъятие кокаина является самым большим в Европе. В октябре 2020 года в порту Антверпена было перехвачено 11,5 тонн кокаина из Южной Америки.

Германия Бельгия

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