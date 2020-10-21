Система получения кислорода на МКС снова вышла из строя

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Система получения кислорода "Электрон-ВМ" на борту Международной космической станции снова вышла из строя, экипажу пришлось разобрать ее для ремонта, следует из переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами (ЦУП).

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил о проблемах с использованием системы в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA. Согласно указаниям наземных специалистов, космонавтам предстоит снять корпус аппарата и вручную обследовать систему. "В 3:40 он ("Электрон" - ИФ) будет переведен в режим продувки с Земли", - сказал представитель ЦУПа.

Вечером в понедельник, 19 октября, в переговорах с ЦУПом российские космонавты сообщили о неполадках в работе системы получения кислорода "Электрон", которая уже выходила из строя 15 октября. По словам космонавта Анатолия Иванишина, неполадки были вызваны тем, что в системе закончилась вода. Во вторник, 20 октября, в "Роскосмосе" сообщили, что все технические неполадки, возникшие в ночь с понедельника на вторник, были устранены.

"Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ее починки работала дублирующая система в американском сегменте станции. Как отметили в "Роскосмосе", ситуация не представляла опасности для экипажа.

В переходном отсеке модуля "Звезда" также был локализован источник утечки воздуха с МКС, о которой стало известно 20 августа. Экипаж обнаружил в отсеке трещину, после заклейки которой скорость падения давления на станции уменьшилась. Для поиска места утечки экипаж изолировался в российском сегменте.