Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52Заразились
на 21.10В России 1 447 335+15 700В мире 40 783 425+387 898

Южная Осетия попросила РФ развернуть в республике COVID-госпиталь

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Южной Осетии обратилось к России с просьбой обустроить в стране военно-полевой госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили "Интерфаксу" в среду в правительстве частично признанной республики.

"В письме на имя министра обороны России Сергея Шойгу исполняющий обязанности министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев отметил, что в республике наблюдается вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Министр попросил в возможно короткие сроки развернуть на территории республики госпиталь на 150 коек с откомандированием профильных специалистов и обеспечением соответствующим медицинским имуществом", - говорится в сообщении.

Кроме того, военное ведомство республики запросило у российских коллег биолабораторию войск РХБ-защиты для проведения ПЦР-анализа, а также дезинфекции в воинских частях и на социальных объектах, отметили в правительстве Южной Осетии.

Письмо направлено в соответствии с договором между РФ и Южной Осетией о союзничестве и интеграции и межправительственным соглашением об оказании медицинской помощи военнослужащим, говорится в сообщении.

Хроника 09 января – 21 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Южная Осетия Коронавирус Минобороны РФ Сергей Шойгу Ибрагим Гассеев

Новости

Что произошло за день: среда, 21 октября

Система получения кислорода на МКС снова вышла из строя

Purdue Pharma выплатит $8,34 млрд по делу об опиоидных лекарствах

Папа римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

Папа римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

Украина отказалась от российских вакцин от COVID-19

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер Армении призвал армянский народ к оружию

Премьер Армении призвал армянский народ к оружию

ЕС к концу года намерен подготовить ответ на возможные санкции США

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван предупредил о риске экологической катастрофы в Карабахе

Неизвестные облили и повредили экспонаты на Музейном острове в Берлине

Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');