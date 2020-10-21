Южная Осетия попросила РФ развернуть в республике COVID-госпиталь

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Южной Осетии обратилось к России с просьбой обустроить в стране военно-полевой госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили "Интерфаксу" в среду в правительстве частично признанной республики.

"В письме на имя министра обороны России Сергея Шойгу исполняющий обязанности министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев отметил, что в республике наблюдается вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Министр попросил в возможно короткие сроки развернуть на территории республики госпиталь на 150 коек с откомандированием профильных специалистов и обеспечением соответствующим медицинским имуществом", - говорится в сообщении.

Кроме того, военное ведомство республики запросило у российских коллег биолабораторию войск РХБ-защиты для проведения ПЦР-анализа, а также дезинфекции в воинских частях и на социальных объектах, отметили в правительстве Южной Осетии.

Письмо направлено в соответствии с договором между РФ и Южной Осетией о союзничестве и интеграции и межправительственным соглашением об оказании медицинской помощи военнослужащим, говорится в сообщении.