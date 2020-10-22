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Южная Корея не остановит вакцинацию от гриппа из-за 17 смертей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения Южной Кореи подтвердили, что продолжат программу вакцинации населения от гриппа, несмотря на то, что за последние дни скончались не менее 17 человек, прошедших вакцинацию, сообщает в четверг агентство "Рёнхап".

Агентство напоминает, что власти проводят бесплатную программу вакцинации от гриппа для 19 млн человек, включая молодежь и престарелых, с целью избежать возможного совпадения подъема заболеваемости гриппом с распространением коронавируса.

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"Поступали новые сообщения о летальных исходах; пока что, по мнению экспертов, нет прямой связи между этими смертями и вакцинацией", - сказала на парламентских слушаниях глава агентства по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи Чон Ын Гён.

Она отметила, что власти ведут тщательное расследование причин этих смертей.

В то же время она отвергла предположение, что вакцины, которые получили скончавшиеся, могли иметь такие сильные побочные эффекты, как токсичность.

"Рёнхап" отмечает, что первым скончавшимся стал 17-летний юноша, который умер в Инчхоне спустя два дня после вакцинации. Большинство впоследствии скончавшихся были пожилыми людьми, которые имели сопутствующие заболевания.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Южной Корее за время пандемии выявили 25 543 случая заражения коронавирусом. 453 зараженных скончались, а 23 647 выздоровели.

Южная Корея грипп

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