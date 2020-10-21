Смерть волонтера в Бразилии не остановит испытания вакцины от COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Оксфордского университета продолжат испытания вакцины от коронавируса в Бразилии, несмотря на смерть волонтера, сообщила газета The Guardian.

Разработчики утверждают, что их препарат безопасен.

Представитель университета сообщил, что бразильский регулятор после проверки рекомендовал продолжить испытания. Безопасность клинических испытаний прошла также независимую проверку.

По данным источников агентства Bloomberg, скончавшийся доброволец не делал прививку. Бразильские СМИ ранее сообщали, что он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Однако бразильский регулятор Anvisa не ответил на запрос агентства относительно кончины добровольца.

Лицензия на вакцину принадлежит компании AstraZeneca.

Согласно информации сайта Worldmeter, Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человек.