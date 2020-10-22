Анкара заявила о праве Турции испытывать российские С-400

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Турция, покупая вооружение, по контракту имеет право его испытывать, и это касается и российских зенитных ракетных систем С-400, заявил в четверг турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Любой контракт подразумевает испытания оружия и проверку работы его компонентов", - сказал Акар агентству Bloomberg, комментируя ситуацию с С-400.

Bloomberg считает, что такой комментарий министра "является косвенным подтверждением того, что С-400 уже были испытаны".

Говоря о возможности покупки систем ПВО у США, Акар отметил, что это будет реально, если американская сторона согласится и на передачу Турции соответствующих технологий. Министр пояснил, что в плане передачи технологий "только Россия (в случае с С-400 - ИФ) нужным образом отреагировала на запросы Турции".

Кроме того, Акар напомнил, что комплексы С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.

Ранее в интернете появлялись видео с возможного испытания Турцией С-400 над турецким городом Синопом. Турецкое издание Turkish Minute, ссылаясь на данные официальной правительственной переписки, также сообщало, что на Синопский ракетный полигон доставлено 10 воздушных целей Banshee для испытаний С-400.

Пуски должны были быть проведены "в период до 16 октября для проверки боеготовности С-400, способности обнаружения и сопровождения радарами системы, возможности системы связи, а также проверки управления стрельбой", говорилось в документе, с которым ознакомилось издание.

Официального подтверждения Анкарой информации об испытании С-400 нет.