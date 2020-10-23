Турция продолжит испытания российских С-400, несмотря на позицию США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Турция продолжает испытывать закупленные у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил в пятницу журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Анкара не собирается учитывать позицию США по этому вопросу. Мы не будем спрашивать США, что делать", - продолжил турецкий лидер.

При этом Эрдоган напомнил, что у Греции - так же члена НАТО - есть ЗРК российского производства С-300. "У Греции есть системы С-300, и они их используют. США что-то говорят об этом?" - поинтересовался президент.

Ранее в Интернете появлялись видео с возможного испытания Анкарой С-400 над турецким городом Синопом. Турецкое издание Turkish Minute, ссылаясь на данные официальной правительственной переписки, также писало, что на Синопский ракетный полигон доставлено 10 воздушных целей Banshee для испытаний С-400. Как сообщало Turkish Minute со ссылкой на документ, с котором оно ознакомилось, планировалось, что испытания проведут в период до 16 октября.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.