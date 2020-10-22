Один из лидеров белорусской оппозиции заболел коронавирусом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.

"К сожалению, у меня диагностирован коронавирус", - написал Латушко в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что в целом чувствует себя хорошо, температуры нет. "Нахожусь на самоизоляции, но продолжаю работать, потому что считаю, что для нас сейчас очень важно идти к победе", - заявил Латушко.