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В Киргизии отложили повторные выборы в парламент

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Киргизские депутаты перенесли дату повторных выборов в парламент страны, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания в четверг.

Депутаты сразу в трех чтениях большинством голосов поддержали конституционный законопроект, предусматривающий приостановление проведения повторных выборов в парламент. Законопроект поддержали 83 из 120 депутатов парламента Киргизии.

Один из инициаторов законопроекта, депутат от фракции "Бир Бол" (Будь един) Акылбек Жапаров заявил, что поправками предусматривается приостановление действий статей конституционного закона о выборах, которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы.

По его словам, предлагается также провести конституционную реформу, которая предусматривает внесение изменений в действующую Конституцию.

Согласно предлагаемым поправкам, сроки проведения выборов в парламент будут назначены после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.

В справке-обосновании законопроекта отмечается, что приостановление проведения повторных выборов парламента на данный момент связано с тяжелой ситуацией в стране, снижением экономической активности бизнес-структур в силу сложившейся ситуации, уменьшением доходной части бюджета, а также с эпидемиологической обстановкой.

В документе указывается, что уточненный дефицит бюджета Киргизии на 2020 год и расходы по подготовке работы ко второй волне пандемии коронавируса COVID-19 превышают более 36 млрд сомов. ($440 млн).

Протесты и смена власти в Киргизии

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности главы государства стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Повторные выборы в парламент Киргизии были назначены Центризбиркомом на 20 декабря. На заседании парламента в минувшую среду, 21 октября, депутаты предлагали провести досрочные выборы главы государства 10 или 17 января.

Ранее и.о. президента Киргизии Жапаров заявлял журналистам, что готов участвовать в выборах главы государства, если соответствующие изменения в законодательство примет парламент. Согласно действующей Конституции Киргизии, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства.

Хроника 05 – 22 октября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия

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