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Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут до марта

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Повторные выборы в парламент Киргизии состоятся до марта 2021 года, заявил исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров.

"Выборы пройдут до марта. Парламент (действующего созыва - ИФ) не будет сидеть до июня следующего года, вчерашним законом для проведения предстоящих реформ был взят запас до июня", - написал Жапаров в соцсети в пятницу.

"Если не будет препятствий, Конституция будет такой, как требует народ", - добавил новый киргизский лидер.

В четверг депутаты парламента Киргизии сразу в трех чтениях большинством голосов поддержали конституционный законопроект, предусматривающий приостановление проведения повторных выборов в парламент страны, назначенных ранее на 20 декабря.

Согласно принятым поправкам, сроки проведения выборов в парламент будут назначены после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.

Один из инициаторов законопроекта депутат от фракции "Бир Бол" ("Будь един") Акылбек Жапаров на заседании заявил, что предлагается также провести конституционную реформу, которая предусматривает внесение изменений в действующую Конституцию.

Он также заявил, что досрочные выборы президента Киргизии могут состояться, если не будет изменений в Основной закон. "Досрочные выборы главы государства состоятся в срок, указанный в законе, если к этому времени не будет изменений Конституцию", - сказал он.

По его словам, досрочные выборы президента могут состояться 10 января "или чуть позже".

В справке-обосновании законопроекта отмечается, что приостановление проведения повторных выборов парламента в настоящее время связано с тяжелой ситуацией в стране, снижением экономической активности, уменьшением доходной части бюджета, а также с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент отменил режим ЧП в Бишкеке.

Ранее на этой неделе ЦИК назначил повторные выборы в парламент Киргизи на 20 декабря.

И.о. президента Киргизии Жапаров заявлял журналистам, что готов участвовать в выборах главы государства, если парламент примет соответствующие изменения в законодательство. Согласно действующей Конституции Киргизии, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства.

Хроника 05 – 23 октября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия Садыр Жапаров

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